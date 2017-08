Die junge Maggie Peyton (Lindsay Lohan) wäre bereits die dritte Rennfahrergeneration ihrer Familie. Ihr Vater will sie jedoch lieber bei einem TV-Sender unterbringen. Zu ihrem Highschoolabschluss hat er ihr allerdings ein Auto versprochen. Maggies Wahl fällt auf einen alten VW-Käfer der Sechziger Jahre: Herbie, ein Auto mit Gefühl und menschlicher Attitüde. Nach der ersten Spritztour landen sie bei einem Autorennen, bei dem sie den bisherigen Champion Trip Murphy (Matt Dillon) schlagen. Murphy will die Niederlage nicht auf sich sitzen lassen und verlangt eine Revanche. Doch zuvor will er dem Geheimnis von Herbie auf die Schliche kommen - dabei schreckt er auch vor unlauteren Mitteln nicht zurück. Bei "Herbie Fully Loaded" handelt es sich um ein Remake des Klassikers "Ein toller Käfer" aus dem Jahr 1968. Der würdige Nachfolger des Originals spielte allein in den USA 66 Millionen Dollar ein. Für ihre Rolle der jungen Rennfahrerin erhielt Lindsay Lohan 2006 den "Kids Choice Award" als beste Schauspielerin. In den weiteren Hauptrollen: Michael Keaton und Matt Dillon.