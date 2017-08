Cop McClane ist am Ende: Seine Frau hat Schluss gemacht, er trinkt zu viel und ist entlassen worden. Bombenleger Simon hat ihn sich trotzdem als Gegner ausgesucht. Er zwingt die New Yorker Polizei, McClane in den Dienst zurückzuholen, nur um ihn in lebensgefährliche Situationen zu bringen. Für Simon ist das eine persönliche Angelegenheit...