Bart sehnt sich danach, ein paar Wochen lang von seiner verhassten Kunstlehrerin in Ruhe gelassen zu werden. Mit schwarzer Kunst will er ihr ein Magenproblem anhexen. Leider läuft nicht alles nach Plan. Statt einer Krankschreibung reicht die Lehrerin Mutterschafturlaub ein! Bart wird als Wunderheiler gefeiert - er soll kinderlosen Paaren zu einem Baby verhelfen. Auch Mafiachef Fat Tony meldet Ansprüche an: Er bittet Bart, sein bestes Rennpferd zu "befruchten"...