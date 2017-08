Religion 2.0: Beim hinduistischen Ganesha-Fest in der indischen Metropole Mumbai kann jeder zur Stimme Gottes werden. Ein interaktiver Roboter mit dem Aussehen des Elefantengottes Ganesha macht es möglich. Hindupriester, Astrologen und Politaktivisten lassen sich das nicht zweimal sagen. Denn wer möchte nicht einmal an Gottes Stelle treten oder auch einfach direkt mit ihm sprechen? ARTE zeigt den Dokumentarfilm pünktlich zum Ganesha-Fest, das am 5. September in Mumbai gefeiert wird und auch in zahlreichen europäischen Städten. Im Pariser Völkerkundemuseum Musée du Quai Branly ist der Religions-Roboter namens Bappa 2.0 noch bis Mitte November in der Ausstellung "Persona - Étrangement humain" zu sehen.