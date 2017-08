Brennendes Indien Heute | ARTE | 20:15 - 21:55 Uhr | Abenteuerfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Indien um 1900: Moslemrebellen planen, Kishan, den kleinen Sohn des Maharadschas, zu ermorden. Der gibt dem britischen Captain Scott (Kenneth More) den Auftrag, den Jungen und seine Gouvernante Catherine (Lauren Bacall) in Sicherheit zu bringen... Original-Titel: Flame Over India Laufzeit: 100 Minuten Genre: Abenteuerfilm, GB 1959 Regie: J. Lee Thompson Schauspieler: Catherine Wyatt Lauren Bacall Captain Scott Kenneth More Van Leyden Herbert Lom Bridie Wilfrid Hyde White Lady Windham Ursula Jeans Sir John Windham Ian Hunter