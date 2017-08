Auch wenn seine internationale Karriere ihn zu einem der begehrtesten Vertreter des globalen Musikmarktes gemacht hat, seiner indischen Heimat fühlt er sich noch immer stark verbunden. Trotz mancher Visa- und Reiseunannehmlichkeiten hat Zubin Mehta auf seinen zahlreichen Tourneen noch immer nicht auf seinen indischen Reisepass verzichtet. Er hat auch nie aufgehört, sich gesellschaftspolitisch für seine indische Heimat einzusetzen. Da lag es auf der Hand, dass er seinen 80. Geburtstag mit einem Konzert in seiner Heimat Indien feiern wollte. Und, dass er dort mit dem Orchester auftreten mochte, das sozusagen seit 1977 zu seiner treuen "Lebensgefährtin" wurde, das Israel Philharmonic Orchestra. Das hat ihn 1981 sogar zum Music Director auf Lebenszeit aufgrund seiner starken Verbundenheit und Loyalität zu Israel und seinen Menschen ernannt. ARTE zeigt eine Aufzeichnung des festlichen Konzerts aus dem National Center for the Performing Arts in Zubin Mehtas Geburtsstadt Mumbai, das er dort zu seinem 80. Geburtstag gab. Auf dem Programm steht das Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 61 von Ludwig van Beethoven. Solist ist Pinchas Zukerman, einer von Mehtas engsten musikalischen Weggefährten.