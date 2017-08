La grande danza - Aterballetto in Mailand - Aus dem Piccolo Teatro Heute | 3sat | 22:05 - 23:30 Uhr | Show Infos

Mehr Termine Inhalt Das Ballett-und Tanzensemble Aterballetto ist längst zum internationalen Aushängeschild Italiens geworden. Gezeigt wird eine Aufzeichnung aus dem Piccolo Teatro Mailand vom Juni 2017. Zu sehen sind die Weltpremiere von Giuseppe Spotas "Narcissus"; die neueste Kreation von Philippe Kratz "Phoenix", die sich mit Geburt, Wachstum und Tod auseinandersetzt, und "Words and Space" von Jiri Pokorny. - Jiri Pokorny: "Words and Space" Original-Titel: La grande danza Laufzeit: 85 Minuten Genre: Show, I 2017