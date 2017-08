Die erfolgreiche PR-Managerin Agatha Raisin findet im kleinen Dorf Carsley eine neue Heimat. Schnell zeigt sich ihr Ermittlersinn und ihr feines Gespür für klassische Detektivarbeit. Agathas ehemaliger Kollege Roy überredet sie, die PR für eine Mineralwasserfirma zu übernehmen, die eine Quelle im Nachbardorf vermarkten möchte. Die Dorfbewohner von Carsley sind davon wenig begeistert, und es kommt zum Streit. Nachdem der Vorsitzende des Dorfrates die Entscheidung auf den nächsten Tag verschiebt, wird er kurze Zeit später tot an der Quelle gefunden. Während Agatha sich in den Armen des Firmenchefs Guy Freemont wiederfindet, beginnt James zusammen mit Mary Fortune seine eigenen Untersuchungen in dem Mordfall. Agatha, verärgert darüber, dass die beiden sich so gut verstehen, konzentriert sich ganz auf ihre PR und die Beziehung zu Guy. Die Assistentin des Chefs findet es allerdings gar nicht gut, wie Agatha ihr das Rampenlicht stiehlt.