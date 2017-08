Death in Paradise Heute | ZDF neo | 17:00 - 17:55 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Detective Inspector Richard Poole soll den Häftling Leon Hamilton nach Sainte Marie überstellen. Dafür wird er extra an ihn gekettet. Doch auf dem Boot wird Hamilton hinterrücks erstochen. Mittel und Gelegenheit sind schnell ausgemacht. Jeder auf der Fähre hätte in dem Chaos den Mord begehen können. Viele Menschen hätten auch ein Motiv: Hamilton hat die halbe Insel mit seinem pleite gegangenen Bauprojekt um ihr Geld gebracht. Besonders schwer getroffen hat es den Investor Gordon Foster, der sich im volltrunkenen Zustand erkundigt hatte, wie viel es kosten würde, Hamilton zu beseitigen. Und so fällt der Verdacht erst einmal auf den Möchtegernkiller Samuel King. Fidel und Dwayne jagen derweil eine falsche Bettlerin, die auf dem Markt Touristen bestiehlt. Dann wird plötzlich Leon Hamiltons Witwe Ann, die extra aus Guadeloupe eingeflogen war, um die Leiche zu identifizieren, tot aufgefunden. Der Fall wird immer verworrener. Erst als sich Fidels falsche Bettlerin als junger Mann in Frauenkleidern entpuppt, geht Detective Inspector Poole ein Licht auf. Untertitel: Mord an Bord Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, GB, F 2011 Regie: Charlie Palmer Folge: 5 Schauspieler: DI Richard Poole Ben Miller Camille Bordey Sara Martins Dwayne Myers Danny John-Jules Fidel Best Gary Carr Catherine Elisabeth Bourgine Vincent Carter Colin Salmon