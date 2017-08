New Blood - Tod in London Heute | ZDF | 22:00 - 00:00 Uhr | Krimireihe HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Arash Sayyad und Stefan Kowolski arbeiten als Ermittler in London. Die beiden lernen sich beim Triathlon kennen und erfahren bald, dass sie aus unterschiedlichen Ermittlungsbehörden am selben Fall arbeiten. Eine Gruppe englischer Touristen hatte in Indien auf einer Reise an einem medizinischen Experiment teilgenommen. Sechs Jahre später kommen drei von ihnen durch Unfälle in England ums Leben. Original-Titel: New Blood Laufzeit: 120 Minuten Genre: Krimireihe, GB 2017 Regie: Anthony Philipson Folge: 1 Schauspieler: Stefan Kowolski Mark Strepan Arash Ben Tavassoli DS Derek Sands Mark Addy DI Martin Heywood Dorian Lough Eleanor Davies Anna Chancellor Marcus Johnson Ariyon Bakare