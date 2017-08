Der letzte Eindruck zählt. Eine perfekt geturnte Übung wird gekrönt von einem spektakulären Abgang, souverän und sicher in den Stand. Fabian Hambüchen hat das immer wieder in Perfektion gezeigt. Er ist einer der herausragendsten Sportler Deutschlands, Weltmeister und zum Abschluss Olympiasieger am Reck. So wie er tausendfach Übungen im Wettkampf beendet hat, so will er auch in seiner Karriere den Schlusspunkt setzen. Das hat Fabian Hambüchen scheinbar geschafft. Im letzten Wettkampf holte er Gold, wurde zum zweiten Mal "Sportler des Jahres". Aber wirklich loslassen kann er noch nicht. Nach Antworten auf die Fragen, was nach der Karriere kommt, ob er etwas finden wird, was er mit ähnlicher Leidenschaft macht wie Turnen, ist Fabian Hambüchen ein Jahr nach dem sportlichen Höhe- und Schlusspunkt bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro noch auf der Suche. Die Versuchung, einen Rückwärtssalto vom Rücktritt zu wagen, ist immer da. Der perfekte Abgang könnte dann doch noch misslingen. Boris Poscharsky hat Fabian Hambüchen für diese "Sportclub Story" mehrere Tage lang beim Deutschen Turnfest in Berlin 2017, seinem offiziellen Abschied im Berliner Olympiastadion Anfang Juni, aber auch bei der Reha nach seiner Schulteroperation begleitet. Kennengelernt hat er einen sehr offenen Sportler, der weiß, dass sein letzer Abgang mit Sicherheit der schwierigste ist.