In der ersten Runde des DFB-Pokals begegnet der Erstligist Hertha BSC dem FC Hansa Rostock aus der 3. Liga. Die beiden Klubs spielten bisher das einzige Mal in diesem Wettbewerb gegeneinander, es war im Jahr 2003 in der 2. Runde. Nach 90 Minuten stand es 1:1, nach der Verlängerung 2:2, die Partie musste erst im Elfmeterschießen entschieden werden, die Berliner besiegten die Rostocker 4:3.