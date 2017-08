Der Tütensuppenproduzent Theo Hansen hat seine Firma in eine finanzielle Schräglage gebracht. Die Gründe dafür sind "hausgemacht". Der alte Patriarch hat es versäumt, seine Produktpalette an die modernen Essgewohnheiten anzupassen. Die Bank will das Traditionshaus retten und gewährt einen Kredit, der aber an die Bedingung geknüpft ist, dass Theo Hansen die Firma an seinen Sohn übergibt.