Scrubs - Die Anfänger Heute | Pro7 MAXX | 18:20 - 18:50 Uhr | Comedyserie Infos

Elliott setzt sich selber unter Druck, weil sie J.D. eine sensationelle Liebesnacht bescheren will. Nachdem sie mit Turk alle erdenklichen Sexpraktiken diskutiert, entschließt sie sich, lieber auf Alltagstauglichkeit zu setzen. Auch Dr. Cox muss eine Entscheidung treffen. Soll er wirklich Chefarzt des Sacred Heart werden? Die neue Assistenzärztin Christiana macht unterdessen wegen ihrer unsensiblen Art von sich reden... Original-Titel: Scrubs Untertitel: Meine tolle Liebesnacht Laufzeit: 30 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2009 Regie: Gail Mancuso Folge: 6 FSK: 12 Schauspieler: Dr. John "J.D." Dorian Zach Braff Dr. Elliot Reid Sarah Chalke Dr. Christopher Turk Donald Faison The Janitor Neil Flynn Dr. Bob Kelso Ken Jenkins Dr. Perry Cox John C. McGinley