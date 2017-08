Das "Hotel Heidelberg" verdankt seinen Kultstatus der legendären Gründerin Hermine Kramer. Tochter Annette, die inzwischen den Betrieb führt, platzt allerdings der Kragen, als die Seniorchefin im Alleingang eine Hypothek auf das Hotel aufnimmt, um Spielschulden zu decken. Nicht nur der Kampf gegen die drohende Pleite, auch Sorgen um ihren angeschlagenen Vater und Probleme mit Sohn Jeremy setzen Annette zu. Wie gut, dass sie in ihrem Therapeuten Dr. Muthesius endlich jemanden gefunden hat, der zu ihr hält. Mit Blick auf den Schlossberg liegt das "Hotel Heidelberg" am Ufer des Neckars. Das für seinen besonderen Charme geschätzte Haus ist das Lebenswerk von Hermine Kramer (Hannelore Hoger), einstmals linke Aktivistin und heute eine stadtbekannte Persönlichkeit. Obwohl ihre Tochter Annette (Ulrike C. Tscharre) inzwischen die Geschäfte führt, möchte die flippige Seniorchefin nicht loslassen. Wegen ihrer allgegenwärtigen Aura kommen viele Gäste wie der holländische Witwer Julius Verboom (Bram van der Vlugt), der einst glückliche Tage in dem Hotel erlebte. Während Hermine ihm gegenüber die geistreiche Chefin gibt, muss Annette sein Gepäck ins Zimmer bringen. Ungeniert lässt sie ihre Tochter dabei spüren, um wen sich alles dreht. Aber nicht nur der Machtkampf mit der eigensinnigen Mutter belastet Annette, an der im Tagesgeschäft alles hängt. Ihr Vater Günter (Rüdiger Vogler), seit 30 Jahren von Hermine getrennt, erleidet einen Schlaganfall und braucht die Familie. Schwester Flo (Nele Kiper), ihres Zeichens Winzerin, sieht sich aber nicht in der Lage, ihn während der Weinlese auf ihrem Biobauernhof aufzunehmen. Deshalb zieht der emeritierte Wissenschaftler vorübergehend in das Hotel, dass er einst mit aufgebaut hat. Kummer macht auch Annettes pubertierender Sohn Jeremy (David Nolden), der sich nichts sagen lassen möchte. Von allen alleingelassen, nimmt sich Annette eine Auszeit und verreist "Last-Minute": Sollen es doch die anderen richten! Schon nach wenigen Tagen aber bricht im Hotel das Chaos aus und alle rufen nach ihr. Für ihre Rückkehr stellt Annette nun Bedingungen. Rückhalt findet sie bei ihrem neuen Therapeuten Dr. Ingolf Muthesius (Christoph Maria Herbst), von dessen Berufsstand Hermine jedoch wenig hält. Geschichten eines kultigen Familienbetriebes und seiner Gäste erzählt die neue Reihe "Hotel Heidelberg" vor der malerischen Kulisse der weltberühmten Residenz- und Universitätsstadt. Zur Machtprobe zwischen Tochter und Mutter kommt es in der ersten Folge "Kramer gegen Kramer": Ulrike C. Tscharre als tüchtige Geschäftsführerin und Hannelore Hoger in der Rolle der charismatischen Gründerin verkörpern grandios die beiden Hauptfiguren des Generationenkonflikts. Mit dem Film möchte das MDR FERNSEHEN Hannelore Hoger zum 75. Geburtstag gratulieren. Die am 20. August 1942 in Hamburg geborene Schauspielerin spielt ihre erste Rolle bereits mit 14 Jahren am Ohnsorg-Theater, wo ihr Vater Inspizient ist. Sie studiert an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater, wird 1961 nach Ulm engagiert und gleich von Regisseur Peter Zadek besetzt. Sie hat Bühnenengagements u.a. in Bremen, Stuttgart, Köln und Berlin, steht in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera und wird ab 1993 als Polizeikommissarin Bella Block einem breiten Fernsehpublikum bekannt. Die vielseitige Künstlerin, die auch als Theaterregisseurin und Hörbuchsprecherin arbeitet, steht gelegentlich mit ihrer Tochter Nina Hoger auf der Bühne oder vor der Kamera. Für ihren Beruf brauche es viel Leidenschaft und Hingabe, meinte sie 2010 in einem Interview mit der FAZ: "Vernünftige Leute machen so etwas nicht." Mit "Hotel Heidelberg - Kommen und Gehen" setzt das MDR FERNSEHEN die Reihe am Sonntag, dem 13.8., um 15:40 Uhr fort.