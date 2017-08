Der 12-jährige Freddie wird von Mitschülern häufig gequält. Nach einem solchen Erlebnis trifft er zufällig auf einen Hund, dem es genauso geht. Er wird von seinem Herrchen gequält. Freddie bringt ihm Fressen und nimmt ihn heimlich mit zu sich nach Hause, damit er vor einem aufziehenden Orkan geschützt ist. Bjorn, Freddies Vater, entdeckt den Mitbewohner und besteht darauf, dass der gestohlene Hund seinem Besitzer zurückgebracht wird. Freddie ist entsetzt. Er hat Angst um den Hund, dem er inzwischen einen Namen gegeben hat: "Storm". Aber Bjorn besteht auf der Rückgabe. Er ist Polizist und da muss man sich an das Gesetz halten. Freddie ist zum ersten Mal richtig sauer auf seinen Vater. Er redet kein Wort mehr mit ihm, isst nicht, schwänzt die Schule und liegt nur traurig im Bett. Bjorn ist hilflos. Er versteht seinen Sohn nicht mehr. Die Nachbarin, Frau Andersen, die die beiden seit dem Tod von Freddies Mutter unterstützt, redet mit Bjorn Klartext. Er muss raus aus seiner Trauer, das Leben wieder wahrnehmen, dann findet er auch wieder den Weg zu Freddie. Bjorn nimmt sich das zu Herzen und beschließt, Freddie den Hund zu kaufen. Freddie ist überglücklich. Auf dem Weg zu Simon, dem Hundebesitzer, wird Bjorn dringend zu einem Einsatz gerufen. Freddie darf den Hund allein kaufen und erhält dafür 1.000 Kronen. Aber Simon ist ein gewiefter Bursche. Er zieht Freddie über den Tisch und verlangt 5000. Die soll Freddie abstottern. Freddie verschweigt das dem Vater. Er arbeitet neben der Schule, aber er schafft es nicht, das Geld zusammenzubekommen. Er liefert Simon seinen Computer, seine Stereoanlage, sein Handy aus. Zufällig stellt sich heraus, dass der Mischling Storm eine echte Rennbegabung hat. Freddie lernt Sofie kennen, die ihm Mut macht, Sturm zu trainieren. Der Hundeclub erlaubt ein Proberennen. Sturms Zeit ist hervorragend. Er hat sich für die Dänische Meisterschaft qualifiziert. Aber noch gehört Storm Freddie nicht. Anna, eine Schulfreundin, hilft ihm beim Arbeiten und leiht ihm Geld. Doch bevor sie die Schuld begleichen können, wird Freddie wieder von der Gang überfallen und das Geld ist weg. Freddie versteckt Storm, denn das große Rennen ist schon in zwei Tagen. Sein Plan: Das Rennen gewinnen, das Preisgeld kassieren und dann Simon bezahlen. Aber der Plan geht nicht auf. Simon nimmt ihm vorher Storm weg. Doch nun bekommt Freddie Hilfe von denen, die ihn sonst gequält haben. Simon wird mit einem Trick überrumpelt und in die Scheune gesperrt. Storm startet beim Rennen um die Dänische Meisterschaft und er gewinnt sie. Während der Siegerehrung taucht Simon auf, und meldet seine Besitzrechte an. Plötzlich klingelt sein Handy. Nun wird Bjorn alles klar. Der Klingelton hat ihn verraten. Er nimmt sich Simon zur Brust. Freddie gehört ab sofort der Hund und er bekommt auch all sein Geld und seine Sachen zurück. Freddie fühlt sich wie der glücklichste Mensch der Welt. Auch Bjorn ist überglücklich: Er hat sich in Sofie verliebt.