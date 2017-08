In der Kochshow treten prominente Sterneköche gegeneinander an. Beide Köche müssen in zwei verschiedenen Ländern die einheimische Spezialität eines örtlichen Spitzenkoches möglichst perfekt nachkochen. Allerdings kennen sie die komplette Zutatenliste nicht: Meta Hildebrandt schickt ihren Konkurrenten Tim Raue nach Escholzmatt in die Schweiz und nach Marrakesch in Marokko. Sie muss sich dafür im litauischen Druskininkai und in der Hauptstadt von Südkorea Seoul beweisen...