William Hundert ist in den frühen 70er-Jahren Lehrer an der noblen Privatschule St. Benedict. Seine Schüler sind die künftigen Führungskräfte der USA. Er wird nicht müde, seinen Schülern die klassischen Tugenden des Humanismus zu predigen. Seine pädagogischen Methoden werden auf eine harte Probe gestellt, als Sedgewick, ein geborener Rebell, in seine Klasse kommt. Der neue Schüler ist Sohn eines einflussreichen Senators. Sofort stellt Sedgewick Hunderts Philosophie frech in Frage und stiftet seine Mitschüler zu Disziplinlosigkeiten an. Sedgewick ist bei seinen Mitschülern überaus populär und das Gleichgewicht in der Klasse läuft immer mehr aus dem Ruder. Hundert ist kurz davor, seine Bemühungen um den Jungen einzustellen, als sie sich doch noch annähern. Dabei muss der klassische Pädagoge jedoch die meisten seiner Prinzipien über Bord schmeißen. Am Ende steht er vor einer Entscheidung, die ihn die nächsten Jahre nicht mehr loslassen wird. 25 Jahre später treffen die beiden sich unter veränderten Vorzeichen wieder...