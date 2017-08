Nach einer Swinger-Party wird der Polizeibeamte Rittle ermordet aufgefunden. Alle Anzeichen deuten auf eine Hinrichtung hin. Grissom und sein Team müssen schnell handeln, denn Rittles Frau Mina und seine Tochter Sasha sind spurlos verschwunden. Als die kleine Sasha in Florida gefunden wird, fliegen Catherine und Warrick sofort dorthin, um nach weiteren Spuren zu suchen. Das Mädchen konnte ihrem Entführer entkommen und ist nun ein wichtiger Zeuge. Aufgrund ihrer Hinweise findet man schließlich den Fluchtwagen in einem Kanal. Im Kofferraum: die Leiche der Mutter. Da es sich offenbar um die Tat eines Serienkillers handelt, schaltet sich auch das FBI ein. Das passt Horatio Caine, dem ermittelnden Detective in Miami, überhaupt nicht - zumal ihm seine Kollegen von der Bundesbehörde wichtige Informationen vorenthalten. Dennoch gelingt es Horatio mit Hilfe von Catherine und Warrick, einen verdächtigen Limousinen-Chauffeur ausfindig zu machen, der sich seine Opfer offenbar unter seinen Kunden aussucht. Doch der Mann ist noch auf freiem Fuß - und hat sein nächstes Opfer bereits im Visier...