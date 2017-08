From Dusk Till Dawn - Die Serie Heute | NITRO | 22:50 - 23:40 Uhr | Infos

Mehr Termine Inhalt Ranger Freddie platzt in die verführerische Aufführung von Santanico Pandemonium. Er will die Situation nutzen, um endlich Rache zu nehmen. Für ihn ist die Zeit gekommen, die lang erwartete Gerechtigkeit wieder herzustellen. Original-Titel: From Dusk Till Dawn Untertitel: Santanico Laufzeit: 50 Minuten Genre: , USA 2014 Regie: Robert Rodriguez Folge: 7 FSK: 12 Schauspieler: Seth Grecko D.J. Cotrona Richie Grecko Zane Holtz Santanico Pandemonium Eiza González Freddie Gonzalez Jesse Garcia Kate Fuller Madison Davenport Scott Fuller Brandon Soo Hoo