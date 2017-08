Musik in den Bergen - Sonja Weissensteiner zu Gast im Stubaital Heute | Bayern | 20:15 - 21:45 Uhr | Volksmusik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die Moderatorin erkundet mit dem heimischen Bergführer Robert Span die Region des Stubaitals und stellt die Besonderheiten der Landschaft, die Menschen und die regionalen Musiker vor. Unterwegs besucht Sonja Weissensteiner u.a. eine Alm am Fernau-Klettersteig, lernt auf der Franz-Senn-Hütte viel über das Bergführerwesen, macht einen Abstecher nach Innsbruck, wo sie auf Semino Rossi trifft. Original-Titel: Musik in den Bergen Laufzeit: 90 Minuten Genre: Volksmusik, D 2016 Gäste: Gäste: Semino Rossi, die Stubaier Freitagsmusig, Mario, Christoph, die 4 Tiroler, Stubai - Die Band, das Herbert Pixner Projekt, die Bröllerhofmusi, die Hattinger Buam, die Trenkwalder, Stocki and Friends, Veits Tanzl Musig, die Innsbrucker Böhmische, Hannah Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets