Der Mann, der zu viel wusste Heute | TELE 5 | 22:30 - 01:05 Uhr | Mysterythriller HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Marrakesch. Der Agent Louis Bernard bricht auf dem Marktplatz zusammen - Messer im Rücken! Sterbend vertraut er dem Urlauber US-Arzt Ben McKenna (James Stewart) an: In London soll ein Staatsmann getötet werden! Ben und seine Gattin Jo (Day) müssen handeln. Original-Titel: The Man Who Knew Too Much Laufzeit: 155 Minuten Genre: Mysterythriller, USA 1956 FSK: 12 Schauspieler: Dr. Ben McKenna James Stewart Jo McKenna Doris Day Lucy Drayton Brenda DeBanzie Edward Drayton Bernard Miles Inspektor Buchanan Ralph Truman Louis Bernard Daniel Gélin