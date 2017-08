Über den Dächern von Nizza Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:30 Uhr | Krimikomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die schöne Frances genießt mit ihrer reichen Mutter einen Urlaub an der Côte d'Azur. Sie lernt den charmanten John Robie kennen und ahnt nicht, dass sie es mit einem Juwelendieb im Ruhestand zu tun hat. Als rund um Nizza laufend Schmuck gestohlen wird, gerät Robie unter Druck. Er will seine Unschuld beweisen und wissen, wer der Täter ist. Original-Titel: To Catch a Thief Laufzeit: 135 Minuten Genre: Krimikomödie, USA 1955 FSK: 12 Schauspieler: John Robie Cary Grant Frances Stevens Grace Kelly Jessie Stevens Jessie Royce Landis Bertani Charles Vanel Kommissar Lepic René Blancard H. H. Hughson John Williams Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets