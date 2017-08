The Host Heute | TELE 5 | 22:10 - 00:35 Uhr | Horrorfilm HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Park (Song Kang-ho, M.) und seine Tochter (Ko Ah-seong, r.) fliehen vor einem Riesenlurch, der in Seoul aus dem Fluss Han gekrochen ist: Dort hat das US-Militär unsachgemäß Giftmüll entsorgt... Der Mix aus Horror, Komödie und Politsatire war in Südkorea ein Kinohit. Laufzeit: 145 Minuten Genre: Horrorfilm, KR, USA 2006 Regie: Joon-ho Bong FSK: 12 Schauspieler: Park Gang-Du Kang-ho Song Park Hie-bong Hie-bong Byeon Park Hyun-Seo Ko A-Sung Park Nam-Joo Doona Bae Donald David Joseph Anselmo Arzt Paul Lazar