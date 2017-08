Günther Jauch hat in der vorerst letzten Folge wieder 500 Fragen in petto. Die Kandidaten müssen die 500 Fragen überstehen - ohne Joker, ohne Antwortalternativen, ohne Netz und doppelten Boden. Wem das gelingt, der kann weit mehr als 2 Millionen Euro gewinnen! Diese Kandidaten treten in der 10. Folge an: Marcus Flegel (39, Diplombetriebswirt aus Berlin). Theresa Hübner (33, freie Journalistin aus Köln). Horst Krawutschke (49, selbstständig mit einem Grillcatering aus Kisdorf). Christine Taubert (26, Personalreferentin aus Stuttgart). René Sellmer (49, selbstständiger Friseurmeister aus Krefeld).