In der ersten von 7 Vorrunden plus Semifinalqualifikation treten heute 50 Athleten im härtestesten TV-Sport-Parcours an: Unter anderem dabei: Christian Kirstges im Kostüm von 'Flash', die 'Turtles'-Zwillinge Sabri und Soubhi Kabdani, Colin Leathers mit Wrestler-Maske, der erste "Bachelor" Paul Janke sowie das bereits aus Staffel 1 bekannte "Wolfpack" Max Sprenger, Andreas Wöhle und Sladjan Djulabic, die sogar noch 2 Trainingskollegen mitbringen.