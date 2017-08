Da Peter am Ende der letzten Staffel bei dem Lagerhausbrand ein verbrannter Überrest eines Gemäldes von Neal vor die Füße geflattert ist, vermutet er nach wie vor, dass dieser etwas mit den geraubten Kunstschätzen zu tun hat. Was er nicht weiß, ist, dass Mozzie vor dem Brand des Lagerhauses die geraubten Nazikunstschätze in Sicherheit gebracht hatte und sie durch Neals Gemälde ersetzt hat...