Ein Geschenk der Götter

Aus heiterem Himmel verliert die Schauspielerin Anna ihre Anstellung an einem Stadttheater und findet sich bald in der Tristesse des örtlichen Jobcenters wieder. Auf Drängen ihrer Sachbearbeiterin übernimmt sie die Leitung eines Schauspielkurses für acht Langzeitarbeitslose - "schwer Vermittelbare". Aus den frustrierten Einzelkämpfern formt sich eine Gruppe, mit der Anna "Antigone" inszeniert. Laufzeit: 95 Minuten Genre: Tragikomödie, D 2014 Regie: Oliver Haffner Schauspieler: Anna Katharina Marie Schubert Dimitri Adam Bousdoukos Franz Paul Faßnacht Friederike Katharina Hauter Betty Marion Breckwoldt Hubert Rainer Furch