Der ganz normale Wahnsinn - Working Mum Heute | ONE | 08:50 - 10:15 Uhr | Komödie

Mehr Termine Inhalt Kate Reddy (Sarah Jessica Parker) ist erfolgreiche Managerin bei einer Bostoner Fondsgesellschaft und nebenbei auch noch liebende Ehefrau und Mutter zweier kleiner Kinder. Dank dieser Mehrfachbelastung steht die attraktive 40-Jährige permanent unter Strom. Doch von etwas Babybrei abgesehen, der gelegentlich ihr schickes Businesskostüm ziert, bekommt sie stets die Kurve. Ja, sie hat sogar noch Spaß am Sex mit ihrem Mann Richard (Greg Kinnear) - falls sie nicht zu müde dafür ist. Nur eines kann sie nicht vertragen: Wenn die tiefenentspannten Vollzeitmuttis sie beim Schulevent mit verächtlichen Blicken strafen, weil sie keine Zeit für einen selbst gebackenen Kuchen fand, dann merkt Kate, dass sie am Limit angekommen ist. Um nichts in der Welt möchte sie aber mit ihrer kinderlosen Assistentin Momo (Olivia Munn) tauschen, die Kates täglichen Drahtseilakt mit einer Mischung aus Befremden und Abscheu beobachtet. In dieser angespannten Situation eröffnet sich Kate die Möglichkeit, ein lang gehegtes Traumprojekt zu verwirklichen. Dazu muss sie allerdings regelmäßig nach New York jetten, worauf ihr ausgeklügeltes System bald vor dem Zusammenbruch steht. Zumal Kate ihren charmanten neuen Geschäftspartner Jack Abelhammer (Pierce Brosnan) öfter treffen muss, als es ihrer Ehe gut tut. Mit dieser spritzigen Adaption des Bestseller-Romans von Allison Pearson greift Douglas McGrath das große Thema der Work-Life-Balance auf. 'Sex and the City'-Star Sarah Jessica Parker pendelt als moderne Multitasking-Mutter zwischen Kindergeburtstag und den Meetings einer Fondsgesellschaft. Greg Kinnear in der Rolle ihres Ehemanns muss sich in Geduld üben, derweil Christina Hendricks als treue Freundin und Olivia Munn als toughe Kollegin ihre amüsanten Kommentare direkt in die Kamera sprechen. Als Gentleman par excellence überzeugt der frühere James-Bond-Darsteller Pierce Brosnan. Original-Titel: I Don't Know How She Does It Laufzeit: 85 Minuten Genre: Komödie, USA 2011 FSK: 6 Schauspieler: Kate Reddy Sarah Jessica Parker Jack Abelhammer Pierce Brosnan Richard Reddy Greg Kinnear Wendy Best Busy Philipps Momo Hahn Olivia Munn Allison Henderson Christina Hendricks