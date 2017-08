Der ganz normale Wahnsinn - Working Mum Heute | ONE | 15:45 - 17:10 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Bis spät nachts liegt die gestresste Fondsmanagerin Kate Reddy wach und tüftelt Listen aus, wie sie ihren Job, die Bedürfnisse ihres Mannes und ihrer beiden Kinder unter einen Hut bringen kann. Nun soll die Investmentbankerin ein Projekt für einen New Yorker Finanzmogul realisieren. Bald hängt der Haussegen schief, weil Kate mehr Zeit mit dem Chef als mit ihrer geliebten Familie verbringen muss. Original-Titel: I Don't Know How She Does It Laufzeit: 85 Minuten Genre: Komödie, USA 2011 FSK: 6 Schauspieler: Kate Reddy Sarah Jessica Parker Jack Abelhammer Pierce Brosnan Richard Reddy Greg Kinnear Wendy Best Busy Philipps Momo Hahn Olivia Munn Allison Henderson Christina Hendricks