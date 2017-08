Inspector Mathias - Mord in Wales: Die Schöne im Moor Heute | ONE | 23:55 - 01:30 Uhr | Krimireihe HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

In einem Moorgebiet wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Sie trägt ein leuchtend rotes Kleid, wirkt äußerlich unversehrt und wurde von ihrem Mörder offenbar mit viel Bedacht an diesem Ort platziert. Anhand von städtischen Überwachungsvideos und Handydaten versuchen die Ermittler, die letzten Stunden des Opfers zu rekonstruieren. Mathias ist sicher, dass sie ihren Mörder gut kannte. Original-Titel: Y gwyll Laufzeit: 95 Minuten Genre: Krimireihe, GB 2013 Regie: Ed Thomas Folge: 4 FSK: 12 Schauspieler: Tom Mathias Richard Harrington Mared Rhys Mali Harries Sian Owens Hannah Daniel Lloyd Ellis Alex Harries Brian Prosser Aneirin Hughes Dyfan Richard Rhodri Evan