Das grenzt an Liebe Heute | ONE | 13:00 - 14:30 Uhr | Komödie

Großartig besetzte, schwungvolle Beziehungskomödie von 'Harry und Sally'-Regisseur Rob Reiner und 'Besser geht's nicht'-Auror Mark Andrus. Michael Douglas und Diane Keaton brillieren als nachbarschaftlich zerstrittenes Liebespaar in spe. Geschliffener Wortwitz und bissige Pointen garantieren beste Unterhaltung! Der Immobilienmakler Oren Little hat seit dem Tod seiner Frau für seine Mitmenschen nur mehr Verachtung übrig. Jetzt will er sein eigenes Haus verkaufen und sich zur Ruhe setzen. Da steht sein entfremdeter Sohn Luke mit seiner Tochter Sarah vor der Tür. Während er eine Haftstrafe absitzen muss, soll sich Oren um seine Enkelin kümmern. Postwendend schiebt Oren diese zu seiner Nachbarin, der ehemaligen Schauspielerin und derzeitigen Bar-Sängerin Leah, ab. Eine Entscheidung, die sein Leben verändert. Original-Titel: And So It Goes Laufzeit: 90 Minuten Genre: Komödie, USA 2014 FSK: 6 Schauspieler: Oren Little Michael Douglas Leah Diane Keaton Sarah Sterling Jerins Kate Annie Parisse Kyle Austin Lysy Ray Maurice Jones