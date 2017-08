5 Fallen - 2 Experten: Unter Nachbarn Ines Imdahl, Psychologin und Hans-Josef-Vogel, Servicezeit-Rechtsexperte analysieren und kommentieren zahlreiche Fälle von Nachbarschaftsstreitigkeiten in NRW. Nachbarschaft hat etwas Schicksalhaftes - die erzwungene Nähe kann uns glücklich, aber auch krank machen. Was darf man sich unter Nachbarn erlauben? Und was geht zu weit? Umfragen zufolge hat jeder Dritte Streit mit seinen Nachbarn. Egal ob Lärm- oder Geruchsbelästigung, hohe Hecken, grenzverletzende Zäune oder nicht genehmigte Gartenlauben - Gründe für Konflikte gibt es viele. Ines Imdahl ist Diplom-Psychologin und Marktforscherin. Seit rund 25 Jahren untersucht sie, wie wir ticken und weiß, warum wir manchmal auch austicken. Hans-Josef Vogel kennt sowohl die Rechte als auch die Pflichten, die wir als Nachbarn haben. Er ist Anwalt in einer großen Kanzlei in Düsseldorf.