The Night Shift Morgen | ORF 1 | 03:25 - 04:05 Uhr | Arztserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Auf einer Baustelle kommt es zu einem tragischen Unfall. Jalen, einer der Arbeiter, wird von einem Baukran erschlagen. Paul und TC können nichts mehr für den Mann tun. Allerdings könnte Jalen als Organspender für Brianna in Frage kommen, die noch immer auf eine neue Lunge wartet. Während Paul versucht, das Einverständnis von Jalens Mutter zu bekommen, eilt TC einem Patienten in der Nähe zu Hilfe. Unterdessen versucht Topher, den drohenden Verkauf der Klinik abzuwenden. Untertitel: Hoffen und Warten Laufzeit: 40 Minuten Genre: Arztserie, USA 2016 Regie: Jeff Judah Folge: 10 Schauspieler: Dr. T.C. Callahan Eoin Macken Dr. Jordan Alexander Jill Flint Dr. Topher Zia Ken Leung Dr. Drew Alister Brendan Fehr Dr. Shannon Rivera Tanaya Beatty Dr. Paul Cummings Robert Bailey Jr. Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets