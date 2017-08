Ein funkelnd-leuchtender Sommerabend mit zwei grandiosen Musikfeuerwerken erwartet die Zuschauer: Zum ersten Mal vereinigt der SWR die Großveranstaltungen "Rhein in Flammen von Spay bis Koblenz" und das "Konstanzer Seenachtsfest" in einer abendfüllenden Live-Feuerwerksshow. Die Moderatorinnen Kerstin Bachtler und Annette Dany in Koblenz sowie Michael Antwerpes und Sonja Faber-Schrecklein in Konstanz stimmen die Zuschauer in einer unterhaltsamen Sendung mit vielen Künstlern schon ab 20:15 Uhr auf das Großereignis ein. Quizelemente mit den Besuchern vor Ort und Hintergrundberichte zu den Veranstaltungen ergänzen die Vorbereitung auf die Feuerwerke. Sobald die Dämmerung einsetzt, werden alle Feuerwerke von Spay bis Koblenz sowie aus Konstanz live übertragen - die Musik dazu wird im Radioprogramm SWR4 parallel gesendet. Die Open-Air-Festivals in Koblenz und Konstanz haben beide eine lange Tradition: Das Rheintal mit seinen Burgen erstrahlt seit 1956 alljährlich mit roten Bengalofackeln und Feuerwerken. Der Sommernachtszauber am Ufer des Bodensees wird schon seit über 65 Jahren gefeiert. Beide Veranstaltungen locken hunderttausende Besucher an - zehntausende erleben das Spektakel auf dem Wasser auf Party-Schiffen: In Koblenz schlängelt sich der größte Schiffskorso Europas durch das erleuchtete Rheintal. Am Bodensee liegen die Schiffe der Weißen Flotte und hunderte privater Boote vor Konstanz vor Anker.