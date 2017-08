Blutüberströmt liegt die junge Muslimin Amina nach einem Messerangriff in dem Hamam, in dem sie arbeitet. Die Frau überlebt, sie ist Ägypterin und sagt aus, dass sie von einem Italiener überfallen wurde. Doch Valeria zweifelt an der Wahrheit ihrer Geschichte. Amina und ihre Familie werden wegen Aminas westlichem Lebensstil und ihrem italienischen Freund von der muslimischen Gemeinde gemieden.