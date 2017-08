Die Bergpolizei - Ganz nah am Himmel Heute | Bayern | 20:15 - 21:10 Uhr | Krimiserie Infos

Pietro und Giorgio finden Taddeo, der als Einsiedler in den Bergen lebt, erschlagen auf. Pietro nimmt dessen Tagebuch an sich und macht eine Entdeckung: Taddeo ist mit dem seit Jahren verschwundenen Unternehmer George Bouvais identisch. Der Kommissar verdächtigt sofort die Haupterben, die beiden Kinder Eric und Margareth. Als sich Margareths Alibi als nichtig erweist, ist für Vincenzo alles klar. Original-Titel: Un passo dal cielo Untertitel: Der Scheinheilige Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, I 2011 Regie: Enrico Oldoini Folge: 3 Schauspieler: Pietro Terence Hill Kommissar Vincenzo Enrico Ianniello Silvia Gaia Bermani Amaral Roccia Francesco Salvi Huber Gianmarco Pozzoli Bürgermeister Mosul Mario Pirovano