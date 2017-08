Im Wellnesshotel "See-Oase" wird eine Frau ermordet in einem Schlammbad aufgefunden. Es ist die Zwillingsschwester der Geschäftsführerin. Hubert und Staller ermitteln verdeckt und quartieren sich im Wellnesshotel ein. Hubert und Staller ermitteln im Wellnesshotel "See-Oase" eigentlich wegen aufgebrochener Spinde, werden vor Ort aber wieder einmal von der brutalen Realität eingeholt: Eine Frau liegt ermordet im Schlammbad. Geschäftsführerin Ute Thoma identifiziert die Tote als ihre Zwillingsschwester Ulrike, mit der zusammen sie die Geschicke des Hotels lenkte. Zunächst rückt Robert Jung, der neue Freund von Ute Thoma, in den Fokus der Ermittlungen. Dieser hatte am Vorabend einen Streit mit Ulrike, aber er hat auch ein Alibi für die Tatzeit. Wesentlich prekärer sieht es hingegen für den Masseur Mark Werth aus, in dessen Spind Arbeitskleidung mit eindeutigen Kampfspuren vom Tatort auftaucht. Zwar beteuert er, jemand müsse ihm das schlammbefleckte Masseurs-Outfit untergeschoben haben, doch spricht auch eine vor Kurzem ergangene Abmahnung gegen den Hotelangestellten. Als Ute Thoma einen Drohbrief erhält, quartieren sich Hubert und Staller in der "See-Oase" ein. Weder gezielte Störmanöver der umtriebigen Journalistin Nadine Scholz noch angenehmste Verlockungen aus dem Wellnessbereich lassen das erprobte Ermittlerduo seinen Auftrag aus den Augen verlieren.