Littlefoot macht eine tolle Entdeckung. An einem sonderbaren Baum hängen wunderschöne und köstliche Blüten. Noch nie hat der kleine Dinosaurier so etwas Leckeres gekostet. Auch seine Freunde sind begeistert. Die kleinen Dinos beschließen, dass ihre Familien ebenfalls in den Genuss der Blüten kommen sollen. Denn der Baum blüht allem Anschein nach nur sehr selten. Doch in der Nacht passiert das Unfassbare. Irgendjemand frisst alle Blüten einfach auf. Wer war das nur? Es stellt sich heraus, dass Mini-Dinos ihren Hunger mit den Baumblüten gestillt haben. Die erwachsenen Dinosaurier sind empört. Und beschließen, die Mini-Dinos zu verjagen. Doch Littlefoot und seine Bande haben sich mit den Mini-Dinos längst angefreundet. Und jetzt müssen sie ihnen zur Seite stehen, sonst geschieht ein Unglück...