In Kooperation mit dem WDR-Rockpalast überträgt ONE live das Haldern Pop Festival 2017. Ihren Doppel-Decker-Festivalbus hat Moderatorin Bianca Hauda direkt neben der Mainstage abgestellt. Mit bester Sicht auf das Festival begrüßt sie hier die Stars des Festivals zum Interview. Die Highlight-Konzerte gibt es natürlich on top: Geplant sind unter anderem AnnenMayKantereit, BadBadNotGood und Clueso. Aktuelle Infos zum Festival gibt es unter: www.haldernpop.com