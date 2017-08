Let's Be Cops - Die Party Bullen Heute | Pro7 | 20:15 - 22:20 Uhr | Actionkomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Für eine Party verkleiden sich die Chaoten Justin (Damon Wayans Jr.) und Ryan (Jake Johnson) als Polizisten - und werden für echte Gesetzeshüter gehalten. Frauen flirten mit ihnen, Typen zeigen endlich Respekt. Doch dann legen die beiden sich mit echten Gangstern an. Original-Titel: Let's Be Cops Laufzeit: 125 Minuten Genre: Actionkomödie, USA 2015 Regie: Luke Greenfield FSK: 12 Schauspieler: Ryan O'Malley Jake Johnson Justin Miller Damon Wayans jr. Patrol Officer Segars Rob Riggle Josie Nina Dobrev Mossi Kasic James D'Arcy Pupa Keegan Michael Key