Mehr Termine Inhalt Emily Thorne ist das neueste Mitglied der exklusiven Gesellschaft der Hamptons. Niemand ahnt, dass sie nicht diejenige ist, für die sie sich ausgibt. Vor 17 Jahren hatte die Familie Grayson ihren Vater unschuldig ins Gefängnis gebracht, wo er kurz vor ihrem 18. Geburtstag ermordet wurde. Nun will sich Emily an den Graysons und allen Beteiligten rächen und deren Leben systematisch zerstören. Untertitel: Special: From the Beginning Laufzeit: 45 Minuten Genre: Dramaserie, USA 2012 Schauspieler: Emily Thorne/Amanda Clarke Emily VanCamp Victoria Grayson Madeleine Stowe Nolan Ross Gabriel Mann Jack Porter Nick Wechsler Conrad Grayson Henry Czerny Daniel Grayson Josh Bowman Weitere Empfehlungen