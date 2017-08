Aiden Hoynes und Freya Gardner sind das Vorzeigepaar unter den Politikern Großbritanniens. Aiden ist ein junger, ehrgeiziger Minister, während Freya sich mit einem bescheideneren Posten zufriedengibt. Sie widmet sich der Organisation des Familienalltags mit den zwei Kindern und der politischen Karriere ihres Mannes. Um seinen Aufstieg voranzutreiben, tritt Aiden von seinem Posten zurück als Zeichen gegen die Haltung der Regierung zur Einwanderungsfrage. Doch sein Plan, die Machtverhältnisse ins Wanken zu bringen, scheitert, als sein engster Vertrauter, Arbeitsminister Bruce Babbish, ihn verrät. Aiden wird in seiner Partei isoliert und auf die Hinterbänke in Westminster verbannt, ins politische Nichts. Im Zuge der Neuordnung wird Freya ein Ministerposten angeboten. Aiden sieht in der Nominierung seiner Frau ein Mittel, wieder ins Scheinwerferlicht zu treten, und ermutigt Freya, den Posten anzunehmen. Sie soll Aidens Maulwurf werden und alles dafür tun, seine Rückkehr zu ermöglichen und den Fall des Verräters Bruce Babbish zu bewirken. Freya, die endlich aus dem Schatten ihres Mannes hervorgetreten ist, steht vor einem Dilemma: Soll sie ihre politischen Ambitionen verfolgen, oder öffentlich ihren Mann unterstützen? Gegen alle Erwartungen entscheidet sich Freya für ihre Karriere und verurteilt das Handeln ihres Mannes in einem Fernsehinterview ...