Die Deutschen und ihre Haustiere: Hasso, Miezi und Co. sind oft nicht nur haarige Mitbewohner, sondern echte Familienmitglieder. Doch wann ist Tierliebe übertrieben? "wissen aktuell" spürt dem innigen Verhältnis der Deutschen zu ihren Haustieren nach. Den skurrilen Auswüchsen, den technischen und ethischen Grenzen der Tiermedizin und den Problemen, die entstehen, wenn Halter ihre tierischen Lieblinge wie Menschen behandeln. Rund 31 Millionen Katzen, Hunde, Vögel oder Kleinsäuger tummeln sich in deutschen Wohnungen. Die Deutschen können also mit Recht als tierlieb bezeichnet werden. Doch diese Tierliebe treibt bisweilen eigenartige Blüten. Von eher amüsanten - wenn die vierbeinigen Lebensbegleiter mit albernen Jäckchen ausstaffiert oder mit Spielzeug überhäuft werden - bis zu rundweg tragischen, wenn regelrechte Tiersammler Hunde oder Katzen wie Besitz horten und diese mehr vegetieren als leben. Wo ist die Grenze zwischen Tierliebe und Tierquälerei? Was ist artgerecht und was nicht? Und wie machen gierige Geschäftemacher Profit auf Kosten von Gesundheit und Leben hilfloser Jungtiere? - Wa(h)re Tierliebe