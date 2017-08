Orange is the New Black Heute | ZDF neo | 23:40 - 00:35 Uhr | Dramaserie Infos

Mehr Termine Inhalt In Litchfield hat sich die Machtverteilung verändert. Piper genießt ihren Aufstieg, während die Konflikte zwischen den Gangs zunehmen. Die neu angestellten Wärter können sich nicht gegen die Insassinnen durchsetzen und Chaos bricht aus. Piper wittert ihre Chance ein Geschäft groß aufzuziehen und setzt dabei auf die Unterstützung ihres Bruders. Währenddessen erfüllt sich Red ihren Traum. Die Folgen der Serie "Orange is the New Black" sind nach der jeweiligen Ausstrahlung in ZDFneo über die funk App von ARD und ZDF online verfügbar. Original-Titel: Orange Is the New Black Untertitel: Ein stummes Nichts Laufzeit: 55 Minuten Genre: Dramaserie, USA 2015 Regie: Julie Anne Robinson Folge: 7 Schauspieler: Piper Chapman Taylor Schilling Larry Bloom Jason Biggs Alex Vause Laura Prepon Tasha "Taystee" Jefferson Danielle Brooks Galina "Red" Reznikov Kate Mulgrew Sam Healy Michael Harney