Die Leiterin eines Jobcenters liegt erschlagen im Park. Kurz zuvor hatte der Arbeitslose Martin Erler in ihrem Büro mit einem Baseballschläger randaliert. Die Polizei nimmt ihn sogleich fest. Immer mehr Indizien tauchen gegen Erler auf: Das Blut des Opfers findet sich an seiner Kleidung, und er hat Uta Diefenbach und ihren Mann über längere Zeit heimlich fotografiert. Aber Erler bestreitet die Tat, und Lessing hat es nicht einfach mit seinem Mandanten. Matulas Recherchen in der Gartenlaube, in der Erler zuletzt hauste, fördern einen Hinweis auf das Jobcenter zu Tage. Undercover stattet Matula dem Jobcenter einen Besuch ab und trifft auf die Sachbearbeiterin Simone Bölcke. Mit dieser Frau scheint einiges nicht zu stimmen. Kam ihre Chefin Diefenbach hinter ihr Geheimnis und musste deswegen sterben? Oder hat ihr Ehemann mit ihrem Tod mehr zu tun, als er sagt? Immerhin hat Schönheitschirurg Lars Diefenbach ein ziemlich unklares Verhältnis zu seiner Patientin Tanja Torsow. Außerdem findet Matula heraus, dass er zusammen mit einem Schweizer Anwalt finanziellen Nutzen aus ihrem Tod zieht. Im Haftprüfungstermin muss Lessing feststellen, dass seine Strategie nicht aufgeht. Er wird von neuen Fakten, die Erler schwer belasten, überrascht. Als dieser auf dem Rücktransport ins Gefängnis flieht, überschlagen sich die Ereignisse. Lessing und Matula müssen eine Katastrophe verhindern.