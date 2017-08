Zu therapeutischen Zwecken dürfen die Freunde Erdem, Manni und der Graf im Knast einen Film drehen. Manni will authentische Knast-Doku, Erdem will Action. Es kommt zu mächtig Zoff und Chaos. Zunächst unterstützt Dr. Kempers aus purem Eigennutz das Projekt. Psychologin Nora soll nachhelfen, dass die JVA im Film gut wegkommt. Aber, die Dreharbeiten laufen aus dem Ruder. Manni und Erdem bekriegen sich regelrecht und zum Schluss gibt es einen Schock für alle. Dabei war die Sache mit dem Film zunächst so genial. Mal eine echte Abwechslung für alle. Für Manni eine Chance die echten Menschen im Knast zu zeigen, ungeschönt, aber ehrlich. Schnell zeigt sich aber, dass es mit der Ehrlichkeit vorbei ist, wenn die Kamera läuft. Erdem ist ungeschönt und ehrlich egal. Er lebt seinen Filmfaible aus und inszeniert sich großartig selbst. Der Graf fungiert beim Film als Produzent und versucht seinen Vorteil daraus zu schlagen. Jeder versucht sein Ding durchzuziehen, bis das gesammelte Filmmaterial in die falschen Hände gerät. Die totale Katastrophe. Als Gast Alpa Gun als Häftling Hajid und Martin Semmelrogge als Semmelrogge.