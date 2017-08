Humor in der Schauspielerei ist oft eine Frage der Disziplin und Strenge. Evelyn Hamann besaß beides. In diesem Jahr wäre Evelyn Hamann 75 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass und dem zehnten Todestag der Schauspielerin wird in einer unterhaltsamen Werkschau auf ihr Leben und Wirken zurückgeblickt und ein wenig von dem Menschen, der hinter den humorvollen Rollen steckte, gezeigt.