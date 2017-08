Challenger - Ein Mann kämpft für die Wahrheit Morgen | Das Erste | 01:55 - 03:28 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Am 28. Januar 1986 explodiert das Space Shuttle der amerikanischen Raumfahrt-Mission Challenger - die gesamte Besatzung kommt dabei ums Leben. Eine Präsidentenkommission soll die Ursachen der Katastrophe aufdecken, der auch der krebskranken Physik-Nobelpreisträger Dr. Richard Feynman angehört. Der hat jedoch bald das Gefühl, dass die Kommission befangen ist und seine Ermittlungen behindert werden. Original-Titel: The Challenger Disaster Laufzeit: 93 Minuten Genre: Drama, GB, USA 2013 Regie: James Hawes FSK: 6 Schauspieler: Richard Feynman William Hurt Gweneth Feynman Joanne Whalley William Rogers Brian Dennehy General Kutyna Bruce Greenwood Sally Ride Eve Best Mulloy Kevin McNally