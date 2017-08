Wallace hat nach der Trennung von seiner Freundin den Glauben an die große Liebe verloren. Doch das Schicksal schlägt zu, als er auf einer Party die hübsche Trickfilmzeichnerin Chantry kennenlernt. Es könnte alles so schön sein, wäre Chantry nicht schon seit fünf Jahren vergeben. Für welchen der beiden Männer wird sich Chantry am Ende entscheiden?